İspanya, normalleşme sürecinin 2. aşamasına geçti
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İspanya, normalleşme sürecinin 2. aşamasına geçti

İspanya, normalleşme sürecinin 2. aşamasına geçti
11.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:55

İspanya bugün normalleşme sürecinin 2. aşamasına geçti.

İspanya bugün normalleşme sürecinin 2. aşamasına geçti. Ülkede bar, restoran, pazar yerleri, oteller, müze ve ibadet yerleri sınırlı şekilde yeniden açıldı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 284 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında birçok ülkede normale dönüş süreci başladı. Geçtiğimiz 4 Mayıs'ta normalleşme sürecinin kademeli olarak başladığı İspanya'da bugün ikinci aşamaya geçildi. İspanya hükümeti halkın yüzde 51'inin bugün ikinci aşamaya geçtiğini duyurarak salgından en çok etkilenen Madrid'de yasakların devam ettiğini bildirdi.

İkinci aşama kapsamında bar ve restoranlardaki açık alanlar sınırlı kapasiteyle yeniden açıldı. Ülkede bugünden itibaren vatandaşların 10 kişilik gruplar halinde bir araya gelinmesine izin verilirken İspanyollar aileleriyle ve arkadaşlarıyla da buluşabilecek. Şehir içi araç kullanımının yeniden serbest hale geldiği ülkede, pazar yerleri, oteller, müze, kütüphane ve ibadet yerleri de sınırlı bir şekilde yeniden açıldı.

Ayrıca tüm kapalı alanlarda ve toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Sinema ve tiyatro salonları kapalı kalmaya devam ederken okullar da Eylül ayına kadar açılmayacak.

Başbakan Pedro Sanchez yaptığı açıklamada İspanyollardan tedbirlere uymaya devam etmelerini isteyerek, "Çünkü virüs gitmedi, hala orada" ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte korona virüsten 123 ölüm

İspanya Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 123 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 26 bin 744'e yükseldiği bildirildi. Ölü sayısında 18 Mart'tan bu yana en düşük artış yaşanırken 373 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 227 bin 436'a ulaştığı belirtildi. Virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 137 bin 139 olarak açıklandı.

Öte yandan, sosyal ve ekonomik karantinanın kaldırılması kararının ilk aşamasında İspanya'da küçük ölçekli işletmelerin açılmasına izin vermesinin ardından berberler, kuaförler ve büfeler yeniden açılmıştı. Ülkede yürürlükte bulunan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının da 24 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verilmişti. - MADRİD

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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