İspanya'nın Yarı Finaldeki Rakibi Slovenya Oldu

Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final maçında Slovenya, Letonya'yı 103-97 mağlup ederek yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 34-23'lük Slovenya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte önce skoru dengeleyip daha sonra öne geçen Letonya, ilk yarıyı 55-51 önde kapattı.



Üçüncü periyotta tekrardan maçı domine etmeye başlayan Slovenya, son periyoda 10 sayılık farkla üstün girdi. Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü rakibine bırakmayan Slovenya, sahadan 103-97 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.



Maçın en skorer ismi attığı 34 sayıyla Letonya'dan Kristaps Porzingis olurken, Sloven oyuncu Luka Doncic 27 sayı üretti. - İstanbul