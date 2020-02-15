İspanya'nın üçüncü büyük kentinde çiftçiler traktörleri ile sokağa çıktı

15.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:47

İspanya'nın üçüncü büyük kenti Valencia'da Sevgililer Günün'de traktörleriyle sokaklara çıkan çiftçiler, 'fiyat adaleti' istedi.



Yaklaşık 100 traktör bazı yolları trafiğe kapatırken, çiftçiler de artan maliyetler ve sattıkları ürünlerin fiyatının düşüklüğünü protesto etti. Ocak ayından beri eylem yapan çiftçi ve hayvancılara destek veren sendikalar da artan maliyetlerin karlılığın düşmesine neden olduğunu savundu. Çiftçiler, meyve sebze üreticilerinin yanı sıra ABD gümrük uygulamaları sebebiyle zeytin üreticilerinin son süreçte büyük kayba uğradığını öne sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle