İspanya'nın üçüncü büyük kentinde çiftçiler traktörleri ile sokağa çıktı
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İspanya'nın üçüncü büyük kentinde çiftçiler traktörleri ile sokağa çıktı

Ülkenin başka bölgelerinde de çiftçi eylemleri yapılırken, hükümet taleplere cevap verilebilmesi için sendika yetkilileriyle bir araya gelineceğini açıkladı.

15.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:47
İspanya'nın üçüncü büyük kentinde çiftçiler traktörleri ile sokağa çıktı

'nın üçüncü büyük kenti 'da Sevgililer Günün'de traktörleriyle sokaklara çıkan çiftçiler, 'fiyat adaleti' istedi.


Yaklaşık 100 traktör bazı yolları trafiğe kapatırken, çiftçiler de artan maliyetler ve sattıkları ürünlerin fiyatının düşüklüğünü protesto etti. Ocak ayından beri eylem yapan çiftçi ve hayvancılara destek veren sendikalar da artan maliyetlerin karlılığın düşmesine neden olduğunu savundu. Çiftçiler, meyve sebze üreticilerinin yanı sıra ABD gümrük uygulamaları sebebiyle zeytin üreticilerinin son süreçte büyük kayba uğradığını öne sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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