İspanya'nın Tenerife kentindeki flamenko festivalinin konuk ülkesi Türkiye oldu

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife kentinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Romi Flamenko Festivali"ne, Türkiye konuk ülke olarak katıldı.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife kentinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Romi Flamenko Festivali"ne, Türkiye konuk ülke olarak katıldı.

Etkinlikler kapsamında 24-25 Nisan'da Öykü ve Berk Gürman kardeşler sahne alırken, Türk ve flamenko müzikleri arasındaki benzerlikler üzerine konferans da organize edildi.

Müzik çalışmalarına ve yaşamına İspanya'nın Cordoba kentinde devam eden Berk Gürman ve Türkiye'den gelen ikiz kardeşi Öykü, flamenkoya uyarlanmış Türkçe eserlerini ve İspanyolca şarkıları seslendirdi.

Müzikleriyle Tenerife halkını coşturan Gürman kardeşler, katıldıkları bir televizyon programında, hünkar beğendi yemeği yaparak Türk mutfağını da tanıttı.

İspanya'da da yayımlanan "Sen Anlat Karadeniz" adlı dizide rol alan Öykü Gürman ve flamenko dünyasında ismini duyurmaya başlayan Berk Gürman, İspanyollara keyifli bir hafta sonu yaşattı.

Diğer yandan festivale Türkiye'nin katılımını sağlayan Madrid Yunus Emre Enstitüsünün Müdürü Ersin Adıgüzel de bozlak, kaside ve uzun hava gibi Türk müziğinin farklı türleriyle flamenko arasındaki benzerlikleri konu edinen bir konferansta konuştu.

Konferansta, Türk müziğinin dünyanın en karakteristik özelliklerinden biri olarak kabul edildiği vurgulanarak "Türkiye'deki birçok müzik tarzının içinde flamenkoya çok benzeyen formlar var. Bu, çok tuhaf bir şey ama sürpriz değil çünkü flamenkonun doğduğu İspanya'dan Hindistan'a kadar geçtiği tüm yerlerde bu müziğin izler bıraktığı biliniyor. Bu izler, Türk müziğinde de araştırılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli