İspanya'nın Tenerife kentindeki flamenko festivalinin konuk ülkesi Türkiye oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'nın Tenerife kentindeki flamenko festivalinin konuk ülkesi Türkiye oldu

İspanya'nın Tenerife kentindeki flamenko festivalinin konuk ülkesi Türkiye oldu
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife kentinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Romi Flamenko Festivali"ne, Türkiye konuk ülke olarak katıldı.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife kentinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Romi Flamenko Festivali"ne, Türkiye konuk ülke olarak katıldı.

Etkinlikler kapsamında 24-25 Nisan'da Öykü ve Berk Gürman kardeşler sahne alırken, Türk ve flamenko müzikleri arasındaki benzerlikler üzerine konferans da organize edildi.

Müzik çalışmalarına ve yaşamına İspanya'nın Cordoba kentinde devam eden Berk Gürman ve Türkiye'den gelen ikiz kardeşi Öykü, flamenkoya uyarlanmış Türkçe eserlerini ve İspanyolca şarkıları seslendirdi.

Müzikleriyle Tenerife halkını coşturan Gürman kardeşler, katıldıkları bir televizyon programında, hünkar beğendi yemeği yaparak Türk mutfağını da tanıttı.

İspanya'da da yayımlanan "Sen Anlat Karadeniz" adlı dizide rol alan Öykü Gürman ve flamenko dünyasında ismini duyurmaya başlayan Berk Gürman, İspanyollara keyifli bir hafta sonu yaşattı.

Diğer yandan festivale Türkiye'nin katılımını sağlayan Madrid Yunus Emre Enstitüsünün Müdürü Ersin Adıgüzel de bozlak, kaside ve uzun hava gibi Türk müziğinin farklı türleriyle flamenko arasındaki benzerlikleri konu edinen bir konferansta konuştu.

Konferansta, Türk müziğinin dünyanın en karakteristik özelliklerinden biri olarak kabul edildiği vurgulanarak "Türkiye'deki birçok müzik tarzının içinde flamenkoya çok benzeyen formlar var. Bu, çok tuhaf bir şey ama sürpriz değil çünkü flamenkonun doğduğu İspanya'dan Hindistan'a kadar geçtiği tüm yerlerde bu müziğin izler bıraktığı biliniyor. Bu izler, Türk müziğinde de araştırılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Viscoran İlaç, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaştı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Viscoran İlaç, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaştı.
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
'Soykırım' açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İspanya'nın Tenerife kentindeki flamenko festivalinin konuk ülkesi Türkiye oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:32:47. #1.14#

title