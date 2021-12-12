İspanya'nın kuzeyinde şiddetli yağmurdan nehir taştı, 1 kişi öldü

İspanya'nın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Ebro Nehri taştı, bir kişi hayatını kaybetti.

Navarra, Aragon ve Rioja bölgelerinde meydana gelen kötü hava şartları yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Bölgede 3 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle taşan Ebro Nehri, Tudela başta olmak üzere bazı yerleşim yerlerinde sokakları suyla kapladı.

İspanyol haber ajansı EFE'nin yerel yönetim kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgilerde, 20 kadar sokakta su seviyesinin 1 metreye kadar çıktığı, çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığı, Sivil Koruma ekiplerinin evlerinden çıkmak zorunda olanlara botlarla yardım ettiği bildirildi.

Askeri ekiplerin de yardım çalışmalarına katıldığı bölgede, tarım alanlarının ciddi zarar gördüğü belirtildi.

Navarra özerk hükümet başkanı Maria Chivite, en çok zararı gören 74 belediyenin "doğal afet alanı" ilan edilmesini merkezi hükümetten talep edeceklerini açıkladı.

Öte yandan kayıp olan 61 yaşındaki bir erkeğin ise cesedinin Bidasoa Nehri'nin kıyısında bulunduğu kaydedildi.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

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