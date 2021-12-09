İspanya'nın kuzeyi kar yağışına teslim - Haberler
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İspanya'nın kuzeyi kar yağışına teslim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İspanya'nın kuzeyi kar yağışına teslim İspanya'da etkisini sürdüren kar yağışı, ülkenin kuzey kesimini beyaza bürüdü.

- İspanya'nın kuzeyi Kar yağışına teslim

MADRİD - İspanya'da etkisini sürdüren kar yağışı, ülkenin kuzey kesimini beyaza bürüdü.

İspanya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Galiçya, Aragon, Castilla ve Leon ile Navarra kar yağışına teslim oldu. Alto Gallego bölgesini ise kar fırtınası vururken, Fransa ile İspanya sınırında yer alan sıradağlar Pireneler'de de kar kalınlığı arttı. Park halindeki araçlar kara gömülürken, yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerde çok sayıda yol trafiğe kapandı.

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet), Pireneler ve merkezindeki Kantabria'da çığ riskinin bulunduğu konusunda uyarı yaptı. Olumsuz hava koşullarının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

İspanya'nın kuzeyi kar yağışına teslim

İspanya'nın kuzeyi kar yağışına teslim

İspanya'nın kuzeyi kar yağışına teslim

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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