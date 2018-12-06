İspanya'nın Köklü Kulübü Granada'nın Stadında Gizli Kamera Bulundu

İspanya 2. Ligi takımlarından Granada, bir skandal ile gündemde. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Granada'nın rakip soyunma odası ve hakem soyunma odasına gizli kamera yerleştirip konuşmaları dinlediği ortaya çıktı.

ALARMLARIN İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ

İspanya polisi, bir dönem La Liga'da da mücadele eden Granada'nın soyunma ve hakem odalarında duman detektörleri ile alarmların içine gizli kamera yerleştirildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Granada, görevden alınan eski yöneticisi Angel Segura'nun bu olayın sorumlusu olduğunu duyurdu ve yaşanan olayı yapmış olduğu açıklama ile kınadı.

FEDERASYONUN NASIL BİR YAPTIRIM UYGULAYACAĞI MERAK KONUSU

Bu olay üzerine İspanya Futbol Federasyonu'nun atacağı adım ve Granada'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu.

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