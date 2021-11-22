İspanya'nın Kanarya Adaları'na hafta sonunda 589 düzensiz göçmen geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'nın Kanarya Adaları'na hafta sonunda 589 düzensiz göçmen geldi

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'nın Kanarya Adaları'na hafta sonunda 589 düzensiz göçmen geldi

İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları bölgesine hafta sonunda 589 düzensiz göçmen geldiği bildirildi.

İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları bölgesine hafta sonunda 589 düzensiz göçmen geldiği bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu Kızıl Haç'tan yapılan açıklamada, Kanarya Adaları grubundan Lanzarote, Fuenteventura ve Büyük Kanarya adalarına 20-21 Kasım'da lastik botlarla 8 grup halinde 589 düzensiz göçmenin geldiği duyuruldu.

Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkıp İspanya'ya ulaşan ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımlarıyla karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerden 100 kadarının kadın ve çocuk olduğu, 30'unun da tıbbi yardım için hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru yasa dışı göçte bu yıl büyük artış gözlenirken, son 11 ayda 18 binden fazla düzensiz göçmenin geldiği belirtiliyor.

İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

 İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

 Küçükçekmece'de korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı

Küçükçekmece'de korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title