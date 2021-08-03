İSPANYA'NIN GÖNDERDİĞİ 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI MUĞLA'DA
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İSPANYA'NIN GÖNDERDİĞİ 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI MUĞLA'DA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSPANYA'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarıyla mücadele için İspanya'dan yola çıkan uçakların Muğla Dalaman Havalimanına ulaştığını duyurdu.

İSPANYA'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarıyla mücadele için İspanya'dan yola çıkan uçakların Muğla Dalaman Havalimanına ulaştığını duyurdu.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Mürettebat konsantre, bu küçük bir iş değil. Ekiplerimiz Türkiye'de" ifadelerine yer verdi. Uçaklar orman yangınlarıyla mücadelede söndürme faaliyetlerine başladı.

İSPANYA'NIN GÖNDERDİĞİ 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI MUĞLA'DA
İSPANYA'NIN GÖNDERDİĞİ 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI MUĞLA'DA
İSPANYA'NIN GÖNDERDİĞİ 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI MUĞLA'DA
İSPANYA'NIN GÖNDERDİĞİ 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI MUĞLA'DA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Fransa, İspanya'da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular.'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa, İspanya'da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'AB, duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvartistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu.'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "AB, duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvartistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu."
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