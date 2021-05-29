İspanya'nın Castellon Limanı'ndaki Türk gemisi yükleme sırasında battı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'nın Castellon Limanı'ndaki Türk gemisi yükleme sırasında battı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İspanya'nın doğusundaki Castellon Limanı'ndaki bir Türk gemisinin yük alımı sırasında battığı, 5'i Türk, toplam 9 kişilik mürettebattan denize düşen bir Hintli denizci ile bir İspanyol liman çalışanının kayıp olduğu bildirildi.

İspanya'nın doğusundaki Castellon Limanı'ndaki bir Türk gemisinin yük alımı sırasında battığı, 5'i Türk, toplam 9 kişilik mürettebattan denize düşen bir Hintli denizci ile bir İspanyol liman çalışanının kayıp olduğu bildirildi.

Türkiye'nin Barselona Konsolosluğundan alınan bilgiye göre, "Nazmiye Ana" adlı Panama bayraklı yük gemisi, dün akşam Castellon Limanı'nda yük alım işlemi sırasında denge kaybı yaşayarak alabora oldu.

Gemide 5'i Türk olmak üzere, 9 kişilik mürettebat bulunuyordu.

İspanyol yetkililerin kaza esnasında denize düşen Hindistan vatandaşı Bhanu Pratao (22) adlı denizci ve 36 yaşındaki İspanyol vatandaşı liman çalışanını robotlarla arama çalışmaları sürüyor.

Mürettebattan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, Türk vatandaşlarının bugün İstanbul'a gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

Barselona Limanı'ndan gelen geminin, Cezayir'in Bejala Limanı'na gitmesi bekleniyordu.

İspanya'nın Castellon Limanı'ndaki Türk gemisi yükleme sırasında battı
İspanya'nın Castellon Limanı'ndaki Türk gemisi yükleme sırasında battı
İspanya'nın Castellon Limanı'ndaki Türk gemisi yükleme sırasında battı
İspanya'nın Castellon Limanı'ndaki Türk gemisi yükleme sırasında battı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kule bünyesindeki sosyal tesislerin de Türk turizmine önemli katkı sağlayacağı açıktır.'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kule bünyesindeki sosyal tesislerin de Türk turizmine önemli katkı sağlayacağı açıktır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Merih Demiral Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İspanya'nın Castellon Limanı'ndaki Türk gemisi yükleme sırasında battı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 17:06:20. #1.16#

title