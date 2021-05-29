İspanya'nın Castellon Limanı'ndaki Türk gemisi yükleme sırasında battı

İspanya'nın doğusundaki Castellon Limanı'ndaki bir Türk gemisinin yük alımı sırasında battığı, 5'i Türk, toplam 9 kişilik mürettebattan denize düşen bir Hintli denizci ile bir İspanyol liman çalışanının kayıp olduğu bildirildi.