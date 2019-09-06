İspanya'nın bir kentinde çocuk sayısını geçen köpekler için sahiplerine 'dışkı' vergisi

06.09.2019 19:45

İspanya'da kayıtlı köpek sayısının çocuk sayısını geçtiği Zomato kentinde evcil hayvanların sahiplerine vergi uygulanmasına karar verildi.



Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak ve yıllık 9 euro olan vergi köpek dışkılarının sokaklardan temizlenmesi için harcanacak. Euronews.com'da Görüntüle