İspanya'nın bir kentinde çocuk sayısını geçen köpekler için sahiplerine 'dışkı' vergisi

İspanya'nın bir kentinde çocuk sayısını geçen köpekler için sahiplerine 'dışkı' vergisi

İspanya'da kayıtlı köpek sayısının çocuk sayısını geçtiği bir şehirde köpek sahiplerine vergi uygulanmasına karar verildi

06.09.2019 19:45
İspanya'nın bir kentinde çocuk sayısını geçen köpekler için sahiplerine 'dışkı' vergisi

İspanya'da kayıtlı köpek sayısının çocuk sayısını geçtiği Zomato kentinde evcil hayvanların sahiplerine vergi uygulanmasına karar verildi.


Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak ve yıllık 9 euro olan vergi köpek dışkılarının sokaklardan temizlenmesi için harcanacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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