İspanya'nın bir kentinde çocuk sayısını geçen köpekler için sahiplerine 'dışkı' vergisi
İspanya'da kayıtlı köpek sayısının çocuk sayısını geçtiği bir şehirde köpek sahiplerine vergi uygulanmasına karar verildi
06.09.2019 19:45
İspanya'da kayıtlı köpek sayısının çocuk sayısını geçtiği Zomato kentinde evcil hayvanların sahiplerine vergi uygulanmasına karar verildi.
Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak ve yıllık 9 euro olan vergi köpek dışkılarının sokaklardan temizlenmesi için harcanacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com