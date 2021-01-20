İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama : 2 ölü

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir apartmanda meydana gelen şiddetli patlamda çok sayıda kişinin yaralandığı, en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir apartmanda meydana gelen şiddetli patlamda çok sayıda kişinin yaralandığı, en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, şehir merkezinde bir binada şiddetli patlama gerçekleşti.Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'nde bir apartmanda patlamada oldu. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, patlamanın etkisiyle binanın üst katlarında büyük hasar oluştu. Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi. Madrid Belediye başkanının verdiği bilgiye göre patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Belediye başkanı patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını açıkladı.

EN AZ İKİ ÖLÜ

İspanya'nın resmi TV kuruluşu, TVE patlamada çok sayıda kişinin yaralandığını aktarırken, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlamanın kaynağı henüz bilinmezken, olay yerindeki bir görgü tanığı bir kişinin apartmanda mahsur kaldığını aktardı. Yetkililer, ölü sayısının artmasını beklediklerini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı