İspanya milletvekillerinden hükümete "Fas'a silah satışını durdurma" çağrısı
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İspanya milletvekillerinden hükümete "Fas'a silah satışını durdurma" çağrısı

09.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:04
İspanya milletvekillerinden hükümete

İspanya'nın Vox Partisi milletvekilleri, Fas'ın Batı Sahra'da yürüttüğü askeri operasyonları gerekçe göstererek Rabat'a silah satışının durdurulması teklifinde bulundu.

İspanya'nın Vox Partisi milletvekilleri, Fas'ın Batı Sahra'da yürüttüğü askeri operasyonları gerekçe göstererek Rabat'a silah satışının durdurulması teklifinde bulundu.

Fas merkezli ya Biladi internet sitesinin haberine göre, Rabat'a satılan silahların Batı Sahra'daki sivil halkın üzerinde kullanılmayacağının garantisi olmadığını öne süren milletvekilleri, "Başbakan Pedro Sancez hükümetinden Fas'a silah satışlarının durdurulmasını" talep etti.

İspanya, Avrupa dışında silah sattığı ülkeler arasında Brezilya'dan sonra ikinci sırada yer alan Fas'a geçen 5 yıl içerisinde 105 milyon dolar silah sattı.

İspanya'nın Podemos ve Bask Milliyetçi partileri Fas'ın güvenlik gerekçesiyle başlattığı Batı Sahra operasyonu üzerine, 16 Kasım'da Fas Kraliyet Kuvvetleri'nin bölgeden çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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