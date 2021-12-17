İspanya Merkez Bankası ülkenin ekonomik büyüme tahminini düşürdü - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya Merkez Bankası ülkenin ekonomik büyüme tahminini düşürdü

İspanya Merkez Bankası ülkenin ekonomik büyüme tahminini düşürdü
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Ekonomi

İspanya Merkez Bankası, ülkenin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,5 seviyesine düşürdü.

İspanya Merkez Bankası, ülkenin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,5 seviyesine düşürdü.

Banka, 2021-2024 yıllarını kapsayan makro ekonomik bilgilendirme raporunu yayınladı.

Raporda en çok dikkat çeken konulardan biri, İspanyol hükümeti tarafından bu yıl sonu için yüzde 6,5 olarak öngörülen büyüme tahmininin Merkez Bankası tarafından yüzde 4,5 seviyesine düşürülmesi oldu.

Gelecek yıllara ilişkin büyüme tahminleri ise 2022'de yüzde 5,4, 2023'de yüzde 3,9 olarak verildi.

İspanyol hükümeti 2022 yılı için yüzde 7'lik ekonomik büyüme tahmininde bulunmuştu.

Diğer yandan İspanya'da son üç aydır rekor seviyelere ulaşan enflasyonun yıl sonu oranının yüzde 3 olacağını belirten Merkez Bankası, 2022 yılı enflasyonunun da yüzde 3,7'ye çıkacağı öngörüsünde bulundu.

Merkez Bankası İstatistik ve Ekonomi Genel Müdürü Oscar Arce, "Kısa vadeli enflasyonu önemli ölçüde revize ettik. Ülkemiz enerji fiyatı bileşenindeki dalgalanmalara karşı çok daha duyarlı ve enerji şaşırtıcı bir şekilde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Üstelik bunu temel unsurlar da yapıyor. Yani hizmet fiyatları gibi diğer unsurlar enerji artışına ekleniyor." değerlendirmesini yaptı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

 İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'dan Merkez Bankası kararlarına tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'dan Merkez Bankası kararlarına tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz

 Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale! Dolara etkisi çok kısa sürdü

Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale! Dolara etkisi çok kısa sürdü

AA / Şenhan Bolelli - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title