İspanya, Meksikalı iş adamı Ancira'yı ülkesine iade etti
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İspanya, Meksikalı iş adamı Ancira'yı ülkesine iade etti

03.02.2021 23:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:32
İspanya, Meksikalı iş adamı Ancira'yı ülkesine iade etti

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Mayıs 2019'dan bu yana İspanya'da hapis yatan iş adamı Alonso Ancira, Meksika'nın talebi üzerine ülkesine teslim edildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Mayıs 2019'dan bu yana İspanya'da hapis yatan iş adamı Alonso Ancira, Meksika'nın talebi üzerine ülkesine teslim edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre Ancira, sahibi olduğu Altos Hornos şirketinin devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pamex) ile iş yaptığı dönemde yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama ve dolandırıcılıktan suçlanıyor.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, Ancira'nın ülkeye ulaşmasının ardından hakkındaki suçlamalarla ilgili gözaltına alınarak hakkında adli sürecin başlatılacağı bildirdi.

Ancira, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (INTERPOL) hakkında çıkardığı yakalama emri nedeniyle İspanya'da gözaltına alındıktan sonra Palma de Mallorca hapishanesinde tutulmuştu.

Ancira'nın sahibi olduğu çelik üreticisi Altos Hornos şirketinin banka hesapları yolsuzluk soruşturması nedeniyle tedbir amaçlı daha önce dondurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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