İspanya mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Ege Denizi'nden bugün saat 13.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo', saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait mayın avcı gemisine boğaz geçişi sırasında 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN