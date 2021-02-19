İspanya mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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İspanya mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

19.02.2021 15:32 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:36
İspanya mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Ege Denizi'nden bugün saat 13.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo', saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait mayın avcı gemisine boğaz geçişi sırasında 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.


İspanya mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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