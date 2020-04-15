İspanya Mali'de görevli 100'den fazla askerini Kovid-19 nedeniyle geri çekti
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İspanya Mali'de görevli 100'den fazla askerini Kovid-19 nedeniyle geri çekti

Mali'deki Avrupa Birliği Eğitim Misyonu'nda (EUTM) görev yapan 100'den fazla İspanyol askerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geri çekildiği belirtildi.

15.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:50
İspanya Mali'de görevli 100'den fazla askerini Kovid-19 nedeniyle geri çekti

Mali'deki Avrupa Birliği Eğitim Misyonu'nda (EUTM) görev yapan 100'den fazla İspanyol askerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geri çekildiği belirtildi.

Mali basınındaki haberlere göre, İspanya Savunma Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle misyondaki 278 askerinin 100'den fazlasını salgın nedeniyle geri çekti.

Ülkesine geri gönderilen askerler arasında Kovid-19 pozitif çıkan bir İspanyol asker de bulunuyor.

EUTM'de görev yapan askerlerden şu ana kadar 7'sinde Kovid-19 görüldü.

Öte yandan Mali'de son 24 saatte görülen 4 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 148'e çıktı.

Vakalardan 34'ü sağlığına kavuşurken 13 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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