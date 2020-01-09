İspanya mahkemesi, Katalan siyasetçi Junqueras'ın tahliye talebini reddetti
İspanya Yüksek Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Adalet Divanına ters görüş açıklayarak tutuklu Katalan siyasetçi Junqueras'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi
09.01.2020 19:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:21
İspanya Yüksek Mahkemesi, tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ın dokunulmazlık hakkı olmadığına kanaat getirerek, serbest bırakılması konusunda yapılan başvurulara ret yanıtı verdi.
Junqueras'e Avrupa Adalet Divanı'nca siyasi dokunulmazlık tanınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com