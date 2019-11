İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreni

30.11.2019 21:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın Türkiye'de en çok yatırım yapan yedinci ülke olduğunu belirterek, "Bu da ülkemizin küresel sermaye bakımından güvenilir olduğu anlamına gelir. İspanya, her zaman Türkiye'ye güvenmiştir." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası verilmesi dolayısıyla Antalya'daki bir otelde tören düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Akıncıoğlu'na verilen nişanın önemine işaret etti.

Bir ülkenin, başka bir ülke vatandaşına kolay kolay böyle bir şeref madalyasını tevcih etmeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "İspanya sivil liyakat nişanını İspanya Kralı, dış ilişkilerine, Avrupa ile olan ilişkilerine katkısı olan kendi vatandaşlarına, İspanya'nın diğer ülkelerle ilişkilerine katkı sunan kişilere verir. Bu anlamda bu ödülü Hasan Akıncıoğlu sonuna kadar hak etmiştir." diye konuştu.

İspanya Kralı 6. Felipe'e teşekkür eden Çavuşoğlu, Akıncıoğlu'nun sadece Antalya ile İspanya arasında değil, Türkiye ile İspanya arasında köprü görevi gördüğünü, ilişkilere ciddi katkılar sağladığını söyledi.

Kendisinin de Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)" ile taltif edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Akıncıoğlu'na, kentin ekonomisine, sporuna, diplomasisine ve sosyal hayatına verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

"İspanya ile her alanda bağlarımız güçlenmiştir"

İspanya'nın Türkiye için sıradan bir ülke olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İlişkileri tanımlarken bazı tabirler vardır, 'kes, yapıştır' diye. Akdeniz ülkesiyiz ama sadece iki Akdeniz ülkesiyiz diye basit düzeye indirgersek haksızlık etmiş oluruz. İspanya ile ilişkilerimiz Osmanlı dönemine kadar gider ve 1782'de diplomatik ilişkilerimiz başlamıştır. O günden bu yana gerçekten her alanda bağlarımız güçlenmiştir. İspanya ile ilişkilerimiz mükemmel düzeydedir, siyasi ilişkilerimiz öyle. Ekonomik ilişkilerimiz de çok iyi düzeydedir ama daha fazla potansiyelimizin olduğunun farkındayız. Bu potansiyeli bundan sonra birlikte değerlendireceğiz. İspanya, Avrupa'da bizim altıncı en büyük ticaret ortağımızdır. Ticaretimiz de dengelidir. Bizim lehimize biraz açık var ama ticareti biraz daha artırarak, ürünleri çeşitlendirerek dengeli hale getirebiliriz. Her iki tarafın da kazanması gerekiyor. İspanya, Türkiye'de en çok yatırım yapan yedinci ülkedir, bu da ülkemizin küresel sermaye bakımından güvenilir bir ülke olduğu anlamına gelir. İspanya, her zaman Türkiye'ye güvenmiştir."

Çavuşoğlu, son zamanlarda Türk firmalarının da İspanya'da yatırımlarının arttığını belirterek, iki ülkenin hiçbir zaman rakip olmadığını, NATO'da da çok güçlü dayanışma içinde bulunulduğunu bildirdi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Akıncıoğlu'na Kraliyet nişanının gecikmeli verildiğini, çok daha önce verilmesi gerektiğini söyledi.

Akıncıoğlu da Antalya ve Türkiye adına bu nişanı almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fotoğraf çektirdi, daha sonra da kokteyl verildi.

Kaynak: AA