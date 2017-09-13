İspanya Kralı'ndan Katalonya'nın Bağımsızlık Girişimine Sert Tepki

İspanya'nın doğusunda yer alan Katalonya özerk bölgesinin bağımsızlık referandumu girişimine bir tepki de İspanya Kralı 6. Felipe'den geldi.



Güncel siyasi konulara mesafeli duruşuyla bilinen Kral 6. Felipe, Cuenca'da katıldığı bir ödül töreninde Katalonya krizine atıfta bulunarak, "Anayasa birlikte yaşama zarar vermek isteyenlerin üstesinden gelecektir" dedi.



Kral Felipe konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Anayasanın ve yasal meşruiyetin dışına çıkanlar ve toplumu bölen kişilerle ilgili olarak, her İspanyolun haklarının korunacağından eminim. Anayasa, demokrasi içerisinde birlikte yaşama zarar vermek isteyenlerin istesinden gelecektir. Bu durum, ortak yaşamımızın ve özgürlüğümüzün temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda ilerlememizin ve Avrupa Birliği üyeliğimizin de temelidir"



İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da meclisteki konuşmasında, Katalonya'daki referandum tartışmalarının temelini oluşturan anayasanın değiştirilebileceğini ama bunun zamanının şimdi olmadığını dile getirdi.



Katalonya yerel hükümetinin 6 Eylül'de imzalayıp ilan ettiği ve bir gün sonra da Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınarak yasa dışı olduğu duyurulan referandum gereği 1 Ekim'de oy kullanmaya çağırılan Katalanlara, "Katalonya'nın cumhuriyet yönetimi şeklinde bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusunun yöneltilmesi öngörülüyor.



Öte yandan Katalonya özerk yönetiminde "yasa dışı" ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunun gerçekleşmesi için iş birliği yapacağını açıklayan 700'ü aşkın belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.



İspanya Devlet Başsavcısı Jose Manuel Maza, Katalonya'daki Barselona, Tarragona, Lerida ve Girona savcılıklarına gönderdiği talimatta, Katalonya özerk yönetim hükümeti ile iş birliği içinde bulunacağını açıklayarak 1 Ekim'de referandum yapılması için hazırlık yapan tüm belediye başkanları hakkında soruştura açılmasını istedi.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Katalonya özerk yönetim hükümetinin verdiği "1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmesi" kararının Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alındığı hatırlatıldı.



Mevcut durumda Katalonya'daki 948 belediyeden 712'sinin, 1 Ekim'deki referandumu destekleyeceğini açıkladığı anımsatılan açıklamada, soruşturma kapsamında savcılığa ifadeye vermeye gitmeyen belediye başkanlarının tutuklanacağı kaydedildi.



Açıklamaya şöyle devam edildi:



"Yasa dışı olduğu herkes tarafından bilinen söz konusu referandumun organize edilmesine katkı verecek tüm resmi kurum çalışanları ve yetkilileri, Anayasa Mahkemesinin kararına itaatsizlik, görevini kötüye kullanma ve 8 yıla kadar hapis ile 20 yıla kadar kamu görevinden hak mahrumiyeti cezasını içeren kamu malını ve parasını kötüye kullanma suçlarını işlemiş olacaklar"



Açıklamada ayrıca, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından aynı suçlardan Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont ve yerel hükümet üyeleri hakkında geçen hafta açılan soruşturma da anımsatıldı.



Destek eylemi mahkeme kararıyla yasaklandı



Bu arada Katalonya'da yasa dışı ilan edilen referandum ile ilgili diğer bir tartışma da başkent Madrid'de yaşandı.



Bazı sivil toplum kuruluşlarının Katalonya'daki referanduma destek için 19 Eylül'de Madrid'de yapmak istedikleri eylem mahkeme kararıyla yasaklandı.



Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen STK yetkilileri, mahkemenin yasağına rağmen eylemin açıklandığı gibi pazar günü yerel saatle 12.00'de yapılacağını, sadece yerin değişeceğini kaydetti.



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Tags: Barselona İspanya Kral Felipe VI Gepost: 13 september 2017