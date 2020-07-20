İspanya Kralı 6. Felipe'ye Katalonya'da protesto Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da, Kral 6'ncı Felipe'nin Katalonya özerk yönetimine yaptığı ziyaret ayrılıkçı gruplar tarafından protesto edildi.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da, Kral 6'ncı Felipe'nin Katalonya özerk yönetimine yaptığı ziyaret ayrılıkçı gruplar tarafından protesto edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülkedeki 17 özerk yönetimi tek tek ziyaret eden Kral 6'ncı Felipe'nin Katalonya'ya yaptığı ziyaret olaylı geçti.

İspanyol devletine ve monarşiye karşı olan ayrılıkçı Katalan sivil toplum örgütleri, Tarragona kentine gelen Kral 6'ncı Felipe'yi protesto etmek için Barselona'nın Girona ve Figueres şehirleri arasındaki hızlı tren hatlarını sabote etti.

Demiryolu üzerinde lastik yakarak ulaşımı durduran ayrılıkçı grupların eylemi nedeniyle 14 tren seferinin iptal edildiği ve yaklaşık 2 bin yolcunun etkilendiği açıklandı.

Tarragona'nın Poblet ilçesindeki bir manastırı ziyaret eden Kral'ın geldiği bölge yakınlarında düzenlenen gösteriye ise polis müdahale etti.

Çıkan arbedenin ardından polisin 1 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Öte yandan, Katalonya'da ayrılıkçı siyasi partiler ise polisin göstericilere müdahalesine tepki gösterdi.

Kaynak: AA