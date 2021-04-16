İspanya Kral Kupası sahibini buluyor
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İspanya Kral Kupası sahibini buluyor

İspanya Kral Kupası sahibini buluyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilbao, 37 yıllık Kral Kupası hasretini bitirmek istiyor - 2020-2021 İspanya Kral Kupası finalinde yarın Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya gelecek.

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Bilbao, 37 yıllık Kral Kupası hasretini bitirmek istiyor

2020-2021 İspanya Kral Kupası finalinde yarın Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.30'da başlayacak.

İspanya'nın köklü kupalarından Copa del Rey'de bir kez daha final heyecanı yaşanacak. Athletic Bilbao ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek 2020-2021 İspanya Kral Kupası finali, Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda yarın TSİ 22.30'da oynanacak ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.

1902 yılından beri düzenlenen İspanya Kral Kupası'nın en çok kazanan takımı 30 şampiyonlukla Barcelona olurken, onu 24 şampiyonluk ile Athletic Bilbao takip ediyor.BİLBAO'NUN 37 YILLIK KRAL KUPASI HASRETİ

Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası'ndaki 37 yıllık hasretini, Barcelona karşısında bitirmek istiyor. Son olarak 1983-1984 sezonunda Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Athletic Bilbao, o günden bu yana Kral Kupası'nı müzesine götüremedi. Bask ekibi, bu sezona ertelenen ve 3 Nisan Cumartesi günü oynanan 2019-2020 İspanya Kral Kupası finalinde Real Sociedad'a 1-0 mağlup olmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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