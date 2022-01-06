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İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid üst tura çıktı

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid üst tura çıktı
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya futbol Kral Kupası 4. turunda 3. lig takımı Alcoyano'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Real Madrid, son 16'ya kaldı.

İspanya futbol Kral Kupası 4. turunda 3. lig takımı Alcoyano'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Real Madrid, son 16'ya kaldı.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan turda Real Madrid'in gollerini Eder Militao (Dk. 39), Marco Asensio (Dk. 77) ve Jose Juan (Dk. 79-kendi kalesine) atarken, ev sahibi takımın tek golü Dani Vega'dan (Dk. 65) geldi.

Real Madrid, aldığı galibiyetle bir üst tura çıktı.

Kupada 4. turun sürpriz sonucu ise Celta Vigo'nun 3. lig takımı Atletico Baleares'e deplasmanda 2-1 yenilerek elenmesi oldu.

Celta'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu bu maçta yedek bekledi.

Teknik direktör Eduardo Coudet tarafından çok az şans verilen Okay'ın ara transfer döneminde Celta'dan ayrılması bekleniyor.

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AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri

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