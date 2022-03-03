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İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist Valencia

AA, Şenhan Bolelli - Spor
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İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist Valencia

İspanya futbol Kral Kupası'nda ilk finalist, yarı finalde Athletic Bilbao'yu eleyen Valencia oldu.

İspanya futbol Kral Kupası'nda ilk finalist, yarı finalde Athletic Bilbao'yu eleyen Valencia oldu.

Yarı finalin ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao ile 1-1 berabere balan Valencia, evinde yaptığı rövanş maçını 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Valencia'nın golünü 43. dakikada Portekizli futbolcu Gonçalo Guedes attı.

Valencia, sonuncusu 2019 yılında olmak üzere bugüne kadar Kral Kupası'nı 8 kez kazandı.

Kupanın son finalistini 3 Mart akşamı yapılacak Real Betis-Rayo Vallecano maçı belirleyecek. Betis deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak avantaj elde etmişti.

Kral Kupası final maçı 23 Nisan'da Sevilla'nın La Cartuja Stadı'nda düzenlenecek.

AA / Şenhan Bolelli - Spor

Athletic Bilbao, Kral Kupası, Valencia, İspanya, Spor, Haberler

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