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İspanya Kral Kupası 5. tur maçlarında sürpriz olmadı

Futbolda İspanya Kral Kupası 5. turunda şimdiye kadar oynanan maçlarda favori takımlar galip gelerek son 8'e kaldı.

30.01.2020 01:08 | Son Güncelleme: 30.01.2020 01:08
İspanya Kral Kupası 5. tur maçlarında sürpriz olmadı

Futbolda İspanya Kral Kupası 5. turunda şimdiye kadar oynanan maçlarda favori takımlar galip gelerek son 8'e kaldı.

Tek maç olarak oynanan 5. tur karşılaşmalarında , , Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Athletic Bilbao bir üst tura çıkan takımlar oldu.

Deplasmanda 2. lig takımlarından Real Zaragoza ile karşılaşan Real Madrid, 4-0 galip geldi. Real Madrid'in gollerini Raphael Varane (Dk. 6), Lucas Vazquez (Dk. 32), Vincius (Dk. 72) ve Karim Benzema (Dk. 80) attı.

Kupada perşembe akşamı Barcelona-Leganes ve Mirandes-Sevilla maçları oynanacak.

Kaynak: AA
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