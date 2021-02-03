İspanya, Kovid-19'un etkisiyle 2020'de turizmde en kötü yılını geçirdi
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İspanya, Kovid-19'un etkisiyle 2020'de turizmde en kötü yılını geçirdi

03.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:44
İspanya, Kovid-19'un etkisiyle 2020'de turizmde en kötü yılını geçirdi

İspanya, turizmde tarihin en kötü yılının geride bırakırken, ülkeye 2020'de gelen turist sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 77,3 azalışla 18,9 milyon oldu.

İspanya, turizmde tarihin en kötü yılının geride bırakırken, ülkeye 2020'de gelen turist sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 77,3 azalışla 18,9 milyon oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı olduğu gibi İspanya'yı da turizm sektöründe olumsuz etkilediği görüldü.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) yayımladığı verilere göre İspanya'nın 2020'de turizmde tarihinin en kötü yılını geçirdi. Ülkeye geçen yıl 18,9 milyon turist gelirken, bu bir önceki yıla göre yüzde 77,3 düşüşe işaret etti.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün raporlarında 2019 yılında Fransa'nın ardından 83,5 milyon ile dünyada en fazla turist alan ikinci ülke olan İspanya, salgının etkisiyle 2020'de, 1969'dan bu yana ilk kez 20 milyon turist seviyesinin altına indi.

Turizm gelirlerinde de tarihi bir düşüş yaşayan İspanya'nın 2019'da 91 milyar 912 milyon avro olan bu sektörden elde ettiği gelir, 2020'de yüzde 78,5 azalarak 19 milyar 740 milyon avroya geriledi.

Geçen yıl, 2019'a göre kıyaslandığında turist sayısının 64,6 milyon, turizm gelirinin de 72 milyar 172 milyon avro düştüğü görüldü.

Turizmin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'daki (GYSH) payı yüzde 13 olan İspanya, Kovid-19 öncesinde art arda 7 yıldır turizm gelirlerinde en üst seviyeleri görmüştü.

Uzmanlar, salgın ve uygulanan seyahat kısıtlamalarından dolayı turizmde 2021'de de toparlanma öngörmüyor.

INE, geçen hafta İspanya'nın GSYH'sinin 2019'a kıyasla 2020'de yüzde 11 küçüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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