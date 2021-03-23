İspanya, Kovid-19 nedeniyle İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
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İspanya, Kovid-19 nedeniyle İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

23.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:37
İspanya, Kovid-19 nedeniyle İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

İspanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mutasyona uğrayan türünden dolayı yaklaşık 1,5 aydır İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.

İspanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mutasyona uğrayan türünden dolayı yaklaşık 1,5 aydır İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.

Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün itibarıyla kısıtlamanın kaldırıldığı İngiltere'ye deniz ve hava yoluyla seyahat edilebileceğini söyledi.

Montero, İngiltere'den gelenlerin de seyahatlerinden 72 saat önce yapılmış negatif PCR testlerinin sonuçlarını ibraz etmelerinin yeterli olacağını kaydetti.

Diğer yandan hükümet, Brezilya ve Güney Afrika'ya uygulanan seyahat kısıtlamalarının ise 13 Nisan'a kadar devam etmesi yönünde karar aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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