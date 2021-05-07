İspanya, Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasını tek başına yeterli görmüyor
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İspanya, Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasını tek başına yeterli görmüyor

İspanya, Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasını tek başına yeterli görmüyor
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının askıya alınması önerisine tam destek verdiklerini ancak bunun gelişmekte olan ülkelere aşının erişiminde tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının askıya alınması önerisine tam destek verdiklerini ancak bunun gelişmekte olan ülkelere aşının erişiminde tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

Sanchez, Portekiz'in Porto kentinde düzenlenen Sosyal Zirve'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ABD Başkanı (Joe) Biden'ın aşıların fikri mülkiyet haklarının askıya alınması önerisini olumlu bulup, tam destek veriyoruz. Ama sadece bu yeterli olmaz" diyen Sanchez, Kovid-19 aşılarının gelişmekte olan ülkelere ulaştırılabilmesi için "teknoloji transferini güçlendirecek mekanizmaları harekete geçirecek, küresel aşı üretimini artıracak ve dağıtımı hızlandıracak bir plana ihtiyaç olduğunu" ifade etti.

Sanchez, bahsettikleri planla ilgili AB'ye bir öneri sunduklarını kaydetti.

Mevcut durumda AB ülkelerinin çoğunluğu Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının askıya alınması önerisine destek verirken, Almanya'nın karşı çıktığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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