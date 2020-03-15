İspanya, koronavirüse karşı "yarı karantinaya" alındı
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İspanya, koronavirüse karşı "yarı karantinaya" alındı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bu akşamdan itibaren yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlamalar getirildi.

15.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:16
İspanya, koronavirüse karşı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bu akşamdan itibaren yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlamalar getirildi.

Olağanüstü hal kararının, 7 saatten fazla süren Bakanlar Kurulunda onaylanmasının ardından Başbakan Pedro Sanchez, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi.

Sanchez, hükümetin aldığı kararlar gereği zaruret gerektiren durumlar olmadıkça ülke genelinde tüm serbest dolaşımın yasaklandığını belirterek "İspanyollar, işe, eczaneye, hastaneye, markete gitmek ya da bankadan para çekmek için sokağa çıkabilir ama örneğin restorana, plaja, pikniğe ya da bir arkadaşına ev ziyaretine gidemez." dedi.

İspanyolların ikamet yerlerine geri dönmelerinin garanti edileceğini ancak Balear ve Kanarya Adalarına uçuşların kısıtlanacağını söyleyen Sanchez, olağanüstü hal süresince tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verileceğini aktardı.

İspanya'daki 17 özerk yönetimin Kovid-19'a karşı mücadelede ayrı ayrı kararlar almasını önlemek için öncelikle güvenlik ve sağlık konularında alınacak kararların merkezi hükümete bağlandığını açıklayan Sanchez, koordinasyondan Savunma, İçişleri, Sağlık ve Ulaştırma bakanlarının sorumlu olacağını duyurdu.

Olağanüstü hal süresince yerel güvenlik güçlerinin İçişleri Bakanlığına bağlanacağına, gerek görülmesi halinde Bakanlığın talimatıyla bazı kentlerde yolların da kapatılabileceğine işaret eden İspanya Başbakanı, "Gerektiğinde müdahale etmek için asker de hazır bekleyecek." dedi.

"Sert kararlar aldık"

Kamunun dışında özel sektörde de tüm sağlık personeli Sağlık Bakanlığının talimatlarına bağlı tutuldu.

"Sert kararlar aldık ve maalesef bunun sonuçları da olacaktır." diyen Sanchez, "Bu kararların hiçbir politik, ideolojik veya bölgesel yanı yoktur. Öncelik vatandaşlarımızdır." şeklinde konuştu.

Konuşması sırasında Kovid-19'dan dolayı ülke ekonomisinin de ciddi kayıpları olabileceğine dikkati çeken Sanchez, "Önceliğimiz İspanyolları korumak ve virüsü yenmek. Bu kazanacağımız bir savaş ama önemli olan bunun bedelinin en az olması." dedi.

Sanchez, çalışanları ve şirketleri destekleyeceklerini, ülkedeki ekonomik faaliyetleri garanti edeceklerini vurguladı.

Sanchez, olağanüstü hal ilan etmek için yasa gereği hükümete verilen 15 günlük hakkı kullandıklarını, bunu uzatmak gerektiğinde meclisin onayını isteyeceklerini ifade etti.

Mahkemelerde davalara ara

İspanya'daki ulusal acil durumla beraber ülke genelinde sinema, tiyatro, müze, spor tesisleri, eğlence merkezleri, restoran, bar, çocuk parkları gibi kalabalığın olduğu alanlar da kapatılıyor.

Aciliyeti olmadığı sürece mahkemelerdeki davalara ve kimlik yenileme gibi işlemlere de ara veriliyor.

İspanyol basını, sol koalisyon hükümetinin kabinesinde uzun süren Bakanlar Kurulu toplantısının "oldukça zorlu" geçtiğini, özellikle ekonomik ve sosyal yardımlar konusunda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu yazdı.

Ayrıca Katalonya ve Bask gibi ayrılıkçı özerk yönetimlerdeki hükümetlerin, sağlık ve güvenlik konularında karar verme haklarının ellerinden alınmasından dolayı tepkili oldukları kaydedildi.

Paskalya Bayramı törenleri iptal edildi

Diğer yandan bu yıl 5-12 Nisan'a denk gelen Hıristiyanların Paskalya Bayramı döneminde yapılan dini geçit törenleri de iptal edildi.

Katolik Kilisesi'ne bağlı İspanya Piskoposlar Konferansı, Katolik vatandaşlara ayinleri radyo ve televizyondan takip etmesi çağrısı yaptı.

İtalya'da koronavirüse karşı önlemler için sosyal medyada başlatılan "Evde kal" ve "Doktorlara destek" kampanyaları, İspanya'da da karşılık buldu. Gerek Sağlık Bakanlığının gerekse ünlülerin "Evde kal" kampanyasına destek videoları televizyonlarda yayımlandı. İspanyollar, yerel saat ile 22.00'de balkon ve pencerelerine çıkarak alkışlarıyla koronavirüse karşı gece gündüz çalışan doktorlara destek verdi.

Turizmciler yardım istiyor

Bu arada koronavirüsün İspanyol ekonomisine olumsuz etkileri de giderek ön plana çıkmaya başladı. İspanyol ekonomisinin motoru olan turizm sektörünün temsilcileri yaz için de çok ciddi iptaller aldıklarını belirterek "İflas ve işten çıkartılmaları önlemek için direkt yardıma ihtiyacımız var." çağrısında bulundu.

Hükümet, yıl başında 2020 için yüzde 1,6'lık büyüme öngörüsünde bulunurken, ulusal basına konuşan ekonomi uzmanları, "Hemen ekonomik daralmaya girdik. Şimdiden yüzde 1'lik bir küçülmeden bahsedebiliriz." yorumunu yaptı.

Ölü sayısı 193'e çıktı

İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölü ve vaka sayılarında bu zamana kadarki en yüksek artışın bugün görülmesi dikkati çekti. Son verilere göre ölü sayısı 73 artışla 193 oldu, vaka sayısı ise 2 binden fazla artışla 6 bin 250'nin üzerine çıktı.

Kovid-19'dan dolayı 80'den fazla ülke İspanya'dan gelen yolcuların girişine yasak getirdi.

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Kaynak: AA

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