İspanya koronavirüs tedbirlerini hafifleten '4 Aşama Planı'nı açıkladı
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İspanya koronavirüs tedbirlerini hafifleten '4 Aşama Planı'nı açıkladı

Koronavirüs ile mücadele için sokağa çıkma kısıtlamaları getiren ülkeler vaka sayısı azaldıkça ve tedbirlerin ekonomik yükü arttıkça normalleşme planlarını açıklamaya başladı.

İspanya koronavirüs tedbirlerini hafifleten '4 Aşama Planı'nı açıkladı
29.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:05

Koronavirüs ile mücadele için sokağa çıkma kısıtlamaları getiren ülkeler, vaka sayısı azaldıkça ve tedbirlerin ekonomik yükü arttıkça normalleşme planlarını açıklamaya başladı. Fransa'dan sonra İspanya da Covid-19 tedbirlerini hafifletip normalleşmeye geçmek için "4-Aşama Planı" dediği stratejisini paylaştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, planlarının dört aşamadan oluştuğunu duyurdu. Sanchez, her aşamanın en az iki hafta süreceğini ve bölgelere göre geçiş dönemlerinin birbirinden farklılık gösterebileceğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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