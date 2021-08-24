İspanya kıyılarında tonlarca balık öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya kıyılarında tonlarca balık öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İspanya kıyılarında tonlarca balık öldü İspanya'nın güneydoğusundaki Mar Menor Lagününde su kalitesinin düşmesi nedeniyle tonlarca balık öldü.

- İspanya kıyılarında tonlarca balık öldü

MADRİD - İspanya'nın güneydoğusundaki Mar Menor Lagününde su kalitesinin düşmesi nedeniyle tonlarca balık öldü.

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia Özerk Bölgesi'nde tonlarca ölü balık Mar Menor kıyılarına vurdu. Yerel hükümet balık ölümlerinin aşırı hava sıcaklıklarından kaynaklandığını açıklarken, uzmanlar denizdeki kirliliğe işaret etti. Çevre kuruluşu WWF Espana tarafından yapılan araştırmada, bölgedeki tarımdan kaynaklanan kirliliğin su kalitesini düşürmesinin balık ölümlerinin başlıca nedeni olduğu ifade edildi. Savcılar tarafından konuya ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, bölge sakinleri yetkililerin harekete geçmesi talebiyle protesto düzenledi.

Murcia Özerk Bölgesi hükümetinin Başkanı Fernando Lopez Miras, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Mar Menor'deki durumu görüşmek üzere bir toplantı düzenlemesini talep etti.

Miras ve yerel yetkililer, bölgesel hükümetin harekete geçme yetkisine sahip olmadığını ifade etti.

Akdeniz'de yer alan ve turistik bir merkez olan lagünde 2016 ve 2019 yıllarında da toplu balık ölümleri görülmüştü.

İspanya kıyılarında tonlarca balık öldü
İspanya kıyılarında tonlarca balık öldü
İspanya kıyılarında tonlarca balık öldü
İspanya kıyılarında tonlarca balık öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Aleyna Tilki Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Fatih Terim Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İspanya kıyılarında tonlarca balık öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:14:21. #1.14#

title