İspanya, Katalonya'yı Ulusal Polis Göndermekle Tehdit Etti

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, yetkililerin protestoları durdurmak için çaba göstermemeleri halinde Katalonya'ya ulusal polis göndereceklerini açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska bu sabah katıldığı bir radyo programında, Katalonya'da hafta sonunda şehrin önemli yerlerindeki yolların kapatılmasına sebep olan gösterileri işaret ederek yetkililerin protestoları durdurmak için çaba göndermemeleri halinde Katalonya'ya ulusal polis göndereceğini açıkladı. Grande-Marlaska, yerel Katalan polisini, Cumartesi günü İspanya'nın Akdeniz sahili boyunca yer alan AP-7 otoyolunu 15 saatten fazla bir süre boyunca kapatan bağımsızlık yanlısı protestocuları engellemek için hiçbir şey yapmamakla suçladı.

Katalonya'daki mevkidaşına dün açık bir mektup göndererek, "Son birkaç gün içinde görülenler gibi kamu düzeninin ve trafik güvenliğinin ciddi şekilde kesintiye uğraması, bölgesel polis tarafından ele alınmalı" diye yazan Bakan Grande-Marlaska mektubunda, "Bu gerçekleşmezse hükümet devlet polisinin müdahalesini emredecektir" ifadelerine yer verdi.

Katalan yetkililer mektuba henüz yanıt vermedi.

İspanya'nın önceki hükümeti, 2017'de gerçekleştirilen referandum sonrasında tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Katalonya'da kontrolü ele geçirmişti. Katalonya bağımsızlık deklarasyonunda yer alan politikacıların çoğu, isyan suçlamasıyla hapishanede yargılanmayı bekliyor ya da sürgünde bulunuyor. İspanya'nın Haziran ayında iktidara gelen yeni Başbakanı Pedro Sanchez daha fazla özerklik konusunda bir referanduma açık olduğunu söylemişti. Sanchez, Çarşamba günü parlamentoda ayrıntılı planlar yapma sözü verdi.

Ancak İçişleri Bakanı Grande-Marlaska, yerel makamların Cumartesi gerçekleşen gösterilerin tekrarını engelleyebileceklerini göstermeleri gerektiğini söyleyerek, "Bölgesel polis tarafından bir müdahale olmadı ve bu inkar edilmesi zor bir gerçek" dedi. - MADRİD