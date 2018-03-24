İspanya: Katalonya Parlamentosu Başkanlık Seçimini Erteledi

İspanya: Katalonya Parlamentosu Başkanlık Seçimini Erteledi

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 25 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin tutuklanması karar vermesi ve Jordi Turull'un da aralarında olduğu beşinin tutuklanmasının ardından bağımsızlık yanlısı göstericiler Barcelona'da sokağa çıktı.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 25 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin tutuklanması karar vermesi ve Jordi Turull'un da aralarında olduğu beşinin tutuklanmasının ardından bağımsızlık yanlısı göstericiler Barcelona'da sokağa çıktı.

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et