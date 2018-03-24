İspanya: Katalonya Parlamentosu Başkanlık Seçimini Erteledi
İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 25 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin tutuklanması karar vermesi ve Jordi Turull'un da aralarında olduğu beşinin tutuklanmasının ardından bağımsızlık yanlısı göstericiler Barcelona'da sokağa çıktı.
İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 25 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin tutuklanması karar vermesi ve Jordi Turull'un da aralarında olduğu beşinin tutuklanmasının ardından bağımsızlık yanlısı göstericiler Barcelona'da sokağa çıktı.
Kaynak: Euronews.com