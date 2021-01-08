İspanya kar fırtınasına teslim oldu
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İspanya kar fırtınasına teslim oldu

08.01.2021 23:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:28
İspanya kar fırtınasına teslim oldu

İspanya'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, ülke genelinde 400'e yakın yol trafiğe kapandı.

İspanya'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, ülke genelinde 400'e yakın yol trafiğe kapandı.

Filomena adı verilen kar fırtınasına teslim olan İspanya'da kar yağışı ve soğuk havadan Madrid, Castilla La Mancha ve Valensiya başta olmak üzere birçok bölgede Sivil Yardım kurumları kırmızı alarm durumuna geçti.

1971'den bu yana en yoğun kar yağışının görüldüğü başkent Madrid'de parklar ve kamuya açık spor alanları ile iki çevreyolu trafiğe kapatıldı.

Madrid ve Castilla La Mancha'da yerel yönetimler halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

Castilla La Mancha ve Valensiya'da 11 Ocak'ta öngörülen okulların açılmasının ertelendiği duyuruldu.

Ülkenin doğusundaki Katalonya özerk yönetimi de bölgedeki tüm otoyollarda kamyonların çıkışına yasak getirdi.

Ayrıca Madrid, Valensiya, Jaen, Zaragoza kentleriyle bağlantılı hızlı tren seferleri ile ülke genelinde 39 uçuşun iptal edildiği öğrenildi.

İspanya'nın otoyolların yüzde 77'sinde ulaşımın kapalı veya güçlükle gerçekleştirildiğini kaydeden yetkililer, Toledo gibi bazı kentlerde yardım çalışmalarına askeri birliklerin de destek verdiğini belirtti.

Öte yandan bu hafta sonu oynanması planlanan, aralarında Atletico Madrid-Athletic Bilbao ve Osasuna-Real Madrid maçlarının da olduğu bazı futbol karşılaşmalarının ertelenebileceği bildirildi.

Osauna'da oynayacak Real Madrid'de futbolcular ve teknik heyetin yaklaşık iki saattir, Madrid Barajas havaalanında uçakta beklediği, yoğun kar yağışından uçağın kalkamadığı kaydedildi.

İspanya'da kötü hava şartlarının hafta başına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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