İspanya: Jambon ve uyuşturucu dolu Noel sepeti için çekilişe baskın

İspanya'da polis, çeşitli uyuşturucular ve jambon bacağı dolu Noel sepetini, çekilişle dağıtmaya çalışan iki kişiyi tutukladı.

Polis, çekilişle ülkenin doğusundaki Murcia kentinde bulunan bir uyuşturucu hücreevinde yaptıkları baskında karşılaştı.

Evdeki bir İspanyol ve Arjantinli'nin narko-sepet (narconestas) ödüllü Noel ve Yeni Yıl çekilişi düzenledikleri tespit edildi.

Sepette, kokain, haşhaş esrar, alkol, tütün ve 8 kiloluk kür edilmiş jambon olduğ belirtildi.

Evin duvarında da çekilişe giren müşterilerin isimlerinin olduğu, Noel Günü ve İspanya'da çok önemli bir tatil günü olan 6 Ocak Üç Kral Bayramı'nda iki sepetin talihlileriyle buluşturulmasının planlandığı kaydedildi.

Noel çekilişinin biletleri 5, ikinci çekilişin biletleri ise 10 eurodan satılıyor.

Polis ayrıca 165 dişi hint keneviri ve yetiştiricilikte kullanılan 33 halojen lamba bulunduğunu açıkladı.

1 kilo kıyılmış, 5 kilo da kıyılmamış esrar ve bir miktar kokain ilie haşhaş esrar da bulundu.

İspanya'da Noel ve yılbaşı tatili döneminde, alkol ve jambon da dahil çeşitli yiyeceklerden oluşan sepetler hediye etmek bir gelenek.