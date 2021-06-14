İspanya İsveç EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!

İspanya İsveç maçı ile EURO 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Büyük turnuvalarda İsveç ile oynadığı ilk maçı kaybeden İspanya, daha sonraki iki karşılaşmadan da galip ayrıldı. E Grubu ilk maçında İspanya ve İsveç karşı karşıya geliyor. Peki, İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı saat kaçta? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı hangi kanalda? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!