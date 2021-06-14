İspanya İsveç EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!
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İspanya İsveç EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!

İspanya İsveç EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!
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İspanya İsveç maçı ile EURO 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Büyük turnuvalarda İsveç ile oynadığı ilk maçı kaybeden İspanya, daha sonraki iki karşılaşmadan da galip ayrıldı. E Grubu ilk maçında İspanya ve İsveç karşı karşıya geliyor. Peki, İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı saat kaçta? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı hangi kanalda? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!

İspanya İsveç maçı ile EURO 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Büyük turnuvalarda İsveç ile oynadığı ilk maçı kaybeden İspanya, daha sonraki iki karşılaşmadan da galip ayrıldı. E Grubu ilk maçında İspanya ve İsveç karşı karşıya geliyor.Futbol severlerin merakla beklediği maç için birçok kişi internetten arama yapmakta. Peki, İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı saat kaçta? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı hangi kanalda? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...

İSPANYA İSVEÇ EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. Mücadele TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

İspanya ve İsveç'in karşı karşıya geleceği E Grubu ilk maçı 14 Haziran Pazartesi günü Sevilla Olimpiyat Stadında oynanacak.

İSPANYA İSVEÇ EURO 2020 MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak.

İSPANYA - İSVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Llorente, Rodri, Pedri, Moreno, Torres, Morata

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Ber

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İspanya İsveç EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - İsveç EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler! - Haberler
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