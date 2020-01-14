İspanya iç savaşı'nda bir tiyatro kumpanyasının hikâyesi "Ay, Carmela!"

14.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:55

Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı, Naşit Özcan'ın yönettiği oyun, seyircisinin büyük beğenisini kazandı.

Oyunun galasına CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, İBB Müdürleri, İBB İştirak Genel Müdürleri, İBB Meclis Üyeleri ve sanatçılar Suna Keskin, Engin Gürmen, Metin Çoban, Lale Belkıs, Ayşe Emel Mesçi, Anta Toros'un da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Oyunun konusu:

İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgularlar.

Oyunda Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, Deran Özgen rol alıyor.

Oyun,29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.

Kaynak: Bültenler