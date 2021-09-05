İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı İspanya - Gürcistan saat kaçta, şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün İspanya - Gürcistan maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı İspanya - Gürcistan saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...