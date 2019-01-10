İspanya Google'a Vergi Getirmeyi Değerlendiriyor

– İspanya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nadia Calvino, İspanya yönetiminin Google'a vergi getirmeyi değerlendirdiğini söyledi.

Aylarca süren görüşmelerin ardından Almanya ve Fransa, Facebook ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerine yüzde 3.0'lük dijital reklam geliri vergisi uygulamasının getirilmesi konusunda bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Google'ın ana şirketi Alphabet daha önce, söz konusu "bağlantı vergisi" gibi uygulamalar nedeniyle, Google News hizmetinin Avrupa Birliği'ndeki geleceğinin belirsiz olduğu uyarısı yapmıştı. - İstanbul

Kaynak: DHA