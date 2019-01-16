İspanya Geçen Yıl Rekor Sayıda Turist Ağırladı

İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, 2018'de ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısının yeni bir rekorla 82,6 milyon olduğunu açıkladı.

Maroto basına yaptığı açıklamada, İspanya'ya 2018'de gelen turist sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9'luk artışla rekor kırdığını ve 82,6 milyona ulaştığını belirtti. Maroto, İspanya'ya gelen yabancı turistlerin harcamalarında da ciddi artış görüldüğünü, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,1'lik artışla yabancı turistlerden yaklaşık 90 milyar avroluk gelir elde edildiğini aktardı.

Turizm sektörünün İspanyol ekonomisinin "motoru" olmaya devam ettiğinin altını çizen Maroto, en fazla istihdamın da bu sektörde sağlandığını ifade etti.

Maroto, Brexit'in ülke turizmine olası etkilerini asgari düzeye indirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

İspanya'da yabancı turist sayısı, 75 milyonun üzerine çıktığı 2016'dan bu yana her yıl yeni rekor kırıyor.

Kaynak: AA