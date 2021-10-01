İspanya: Gaz arzının devamı için Cezayir'den bazı güvenceler aldık - Haberler
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İspanya: Gaz arzının devamı için Cezayir'den bazı güvenceler aldık

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
İspanya: Gaz arzının devamı için Cezayir'den bazı güvenceler aldık

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fas topraklarından geçen bir boru hattının devre dışı bırakılmasının ardından ülkesine gaz arzının devam etmesi konusunda Cezayir makamlarından bazı güvenceler aldığını belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fas topraklarından geçen bir boru hattının devre dışı bırakılmasının ardından ülkesine gaz arzının devam etmesi konusunda Cezayir makamlarından bazı güvenceler aldığını belirtti.

Albares, Cezayir ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İspanyol Bakan Cezayir'i "İspanya'ya olan taahhütlerini her zaman yerine getiren enerji alanında güvenilir bir ortak" şeklinde nitelendirerek, "Bugün (gaz) arzının devamlılığına ilişkin bazı garantiler aldım." ifadesini kullandı.

Cezayir Enerji Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin gazı sıvılaştırma kabiliyeti sayesinde İspanya başta olmak üzere Avrupa pazarlarındaki artan gaz talebini karşılayacak yeterli kapasiteye sahip olduğunu belirtmişti.

Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach, Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz için doğrudan İspanya'ya uzanan boru hattı kapasitesini artırarak, son dönemde diplomatik ilişkilerini sonlandırdığı Fas'tan geçen boru hattını devre dışı bırakmaya hazırlanıyor.

İlişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyuran Cezayir'in Rabat yönetimiyle yaşadığı bu gerilimin bölgedeki enerji hatlarına da yansıdığı ifade ediliyor.

Cezayir'den birkaç hafta önce yapılan açıklamada, İspanya'ya doğal gaz ihracatı için kullanılan Fas topraklarından geçen boru hattının 31 Ekim'de anlaşmasının sona ermesi nedeniyle devre dışı bırakılacağı ve gazın iki ülke arasında doğrudan uzanan deniz boru hattıyla gönderileceği duyurulmuştu.

Sonatrach da Cezayir-İspanya arasındaki doğrudan olan Medgaz boru hattının kapasitesini kasımdan itibaren yılda 8 milyar metreküpten 10 milyar metreküpe çıkaracağını açıklamıştı.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
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