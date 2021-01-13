İspanya, Fas'tan gelen yolculara Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırdı

İspanya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan Kovid-19 testi istenen ülke vatandaşları listesinden Fas'ı çıkardı.

İspanya'nın Fas Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya Sağlık Bakanlığı Fas'ta koronavirüs vakalarının az olması nedeniyle Fas'tan gelen yolcularla ilgili tutumunu değiştirdi.

Açıklamada 23 Kasım 2020 tarihinde başlatılan ülkeye girişteki 'PCR' testi ibraz etme zorunluğunun Faslı yolculardan kaldırıldığı kaydedildi.

İki ülkenin ortak aldığı karar doğrultusunda turistik gemilerin karşılıklı seferleri 16 Mart 2020 tarihi itibariyle askıya alınmıştı.

Fas Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalanan toplam vaka sayısı 447 bin 081, iyileşen hasta sayısı 447 bin, vefat eden sayısı ise 6 bin 700 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık