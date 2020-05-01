İspanya ekonomisinin 2020'de yüzde 9,2 küçülmesi bekleniyor
01.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:05
İspanya'da hükümet, yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgınının etkisiyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 küçüleceği öngörüsünde bulundu.
İspanya'da hükümet, Covid-19 salgınının etkisiyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 küçüleceği öngörüsünde bulundu.
Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero ile Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Covid-19'un ülke ekonomisi üzerindeki etkileri ve hükümetin bütçe planıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com