İspanya ekonomisinin 2020'de yüzde 9,2 küçülmesi bekleniyor

İspanya'da hükümet, yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgınının etkisiyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 küçüleceği öngörüsünde bulundu.