İspanya ekonomisinin 2020'de yüzde 9,2 küçülmesi bekleniyor
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İspanya ekonomisinin 2020'de yüzde 9,2 küçülmesi bekleniyor

İspanya ekonomisinin 2020'de yüzde 9,2 küçülmesi bekleniyor
01.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:05

İspanya'da hükümet, yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgınının etkisiyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 küçüleceği öngörüsünde bulundu.

İspanya'da hükümet, Covid-19 salgınının etkisiyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 küçüleceği öngörüsünde bulundu.

Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero ile Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Covid-19'un ülke ekonomisi üzerindeki etkileri ve hükümetin bütçe planıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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