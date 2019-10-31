İspanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

31.10.2019 12:52

İspanya ekonomisi, küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen yılın üç çeyreğinde büyümeye devam etti.

İspanya Ulusal İstatistik Ofisi (INE) verilerine göre, İspanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. Beklentiler de ekonominin yüzde 0,4 genişleyeceği yönündeydi. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,5 ve ikinci çeyrekte ise yüzde 0,4 büyümüştü.

Ülkenin doğusunda Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık yanlısı grupların eylemlerinin ekonomi üzerinde etkisi olacağı hesaplanırken, hükümet bu yıl büyümenin yüzde 2,1 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Eylemlerle dünya gündeminde sıkça yer alan Katalonya Özerk Yönetimi, İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 20'sini üreterek, ülkenin diğer bölgelerine göre daha güçlü bir ekonomik görünüm ortaya koyuyor.

İspanya, inşaat sektörünün kontrolsüz büyümesi yüzünden 2008 ile 2014 yılları arasında ekonomik kriz içinde kalmış, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Yunanistan'dan sonra yaklaşık yüzde 30 ile en yüksek işsizlik oranına sahip olan ülke olmuştu.

Ülkede işsizlik oranı ağustosta yüzde 13,8 ile Avro Bölgesi'nin ortalaması olan yüzde 7,4'nün üstünde kalması dikkati çekiyor.

Kaynak: AA