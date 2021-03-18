İspanya dünyada ötanazinin yasallaştığı 8. ülke oldu
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İspanya dünyada ötanazinin yasallaştığı 8. ülke oldu

18.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:30
İspanya dünyada ötanazinin yasallaştığı 8. ülke oldu

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle hazırlanan, ötanazinin yasallaştırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle hazırlanan, ötanazinin yasallaştırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

Ülkede 20 yılı aşkın süredir siyasi tartışmalara neden olan ötanazi yasası, senatonun ardından mecliste de kabul edilerek yasallaştı.

Mecliste 350 milletvekilinden 202'si "evet", 141'i "hayır" ve 2'si "çekimser" oy kullanırken, 5 milletvekili de oylamaya katılmadı.

Yasaya, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü Vox partisi karşı çıktı.

Üç ay sonra yürürlüğe girecek ötanazi yasasından yararlanabilmek için İspanyol vatandaşı ve 18 yaşından büyük olmak gerekiyor.

Sağlık Kurulu'nun onayı gereken ötanaziyi, Ulusal Sağlık Sistemi'ne kayıtlı olan, tedavisi mümkün olmayan, fiziksel veya zihinsel büyük acıya maruz kalan, çaresiz hastalıklara yakalananlar talep edebilecek.

Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, Kolombiya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ardından ötanazinin yasallaştığı 8. ülke İspanya oldu.

Ötanazi karşıtları ve yandaşları gösteri yaptı

Diğer yandan ötanazi yasasının oylandığı sıralarda meclis binası dışında ötanazi karşıtları ve yandaşları ayrı ayrı gösteri düzenledi.

Meclis binasının karşısında toplanan ötanazi karşıtı gruplar, "Ölüm hükümeti" yazılı pankart açtı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Gabriela, "Bu hükümetin utanması yok. Hastaları iyileştirmeye yatırım yapmaktansa, ölümlerini kolaylaştırıyor." dedi. Başka bir gösterici Maria da "En fazla yardıma ihtiyacı olanlara, yaşam hakkı olanlara ölüm sunuyorlar. Biz her yaşamın onurlu olduğunu savunuyoruz." ifadesini kullandı. Raphael adlı gösterici de "Bu, suç sayılması gereken bir yasa. İnsanların öldürülmesini yasallaştırıyor. Bu, hak filan değil. İnsan olmanın temeline aykırı." yorumunda bulundu.

Ötanaziye destek veren bir grubun gösterisine katılan Madrid'de yaşayan İsveç vatandaşı Sofia ise "Bu yasanın çıkması için 40 yıldır mücadele veriyoruz. Ağır hastalıklarda veya nefes almak dışında yaşamadığın durumlarda ne zaman, nasıl ve nerede ölmek istemek bir haktır. Anketlere baktığınızda aslında Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinde halkın çoğunluğu ötanaziden yana ama siyasetçiler bu konuyu gündeme getirmek istemiyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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