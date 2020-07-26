İspanya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek
İSPANYA Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
26.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:46
İSPANYA Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın 27 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Sayın bakanımızın, İspanyol mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.
Kaynak: DHA