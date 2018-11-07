İspanya Dışişleri Bakanı: "Suudi Arabistan Önünde Diz Çökmedik"

İspanya Dışişleri Bakanı Joseph Borell, İspanya'nın Suudi Arabistan'ın önünde diz çökmediğini, ülkesinin Suudi Arabistan'la ticari menfaatler ve değer prensiplerini paralel olarak yürüttüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı Joesph Borell, senatör Idoia Villanueva'nın İspanya'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda Suudi muhalif gazetece Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine yeterli tepkiyi göstermediği, Suudi Arabistan'ın önünde diz çöktüğü şeklindeki suçlamasına cevap olarak yaptığı konuşmada, İspanya'nın Suudi Arabistan'ın bölgede asıl ticari ortak olduğunu ve dostça ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini, bunu değer prensipleri ile paralel yürüttüklerini söyledi.

Seantör Idoi Villanueva, kaşıkçı cinayetinin buz dağının görünen kısmı olduğunu, İspanyol hükümetinin bu konuda sağır bir sessizliğe büründüğünü söyledi.

Villanueva, Sosyolist İşçi Partisi'nin, olayın araştırılması için araştırma komisyonu engellediğini belirterek, "Dış politika İspanya kraliyet sarayının şahsi menfaatlerine göre düzenlenemez. İspanyol halkı kul değil aksine demokratik bir halktır. Dizleri üzerine çökmez, kendi adına adam öldürülmesine izin vermez" dedi.

Yemen'de Husilere karşı oluşturulan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon konusunda da konuşan Dışeşleri Bakanı Jospeh Borell, bu koalisyonun BM tarafından desteklendiğini, bu ülkeye karşı bir silah ambargosunun söz konusu olmadığını, ancak Yemen'de sivil topluma karşı ciddi bir risk oluştuğunu, açlık tehlikesinin baş gösterdiğini, bu sebeple İspanya'nın bu anlaşmazlığa siyasi bir çözüm araştırılmasını savunduğunu söyledi. - MADRİD