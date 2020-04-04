İspanya Dışişleri Bakanı Laya'dan solunum cihazlarının satışına izin veren Türkiye'ye teşekkür İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de tutulan solunum cihazlarını birkaç kez görüşmelerine rağmen alamadıklarını söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de tutulan solunum cihazlarını birkaç kez görüşmelerine rağmen alamadıklarını söyledi.View on euronews Kaynak: Euronews.com