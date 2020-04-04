İspanya Dışişleri Bakanı Laya'dan solunum cihazlarının satışına izin veren Türkiye'ye teşekkür
İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de tutulan solunum cihazlarını birkaç kez görüşmelerine rağmen alamadıklarını söyledi.
04.04.2020 22:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 22:12
İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de tutulan solunum cihazlarını birkaç kez görüşmelerine rağmen alamadıklarını söyledi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com