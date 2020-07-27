İspanya Dışişleri Bakanı Laya, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
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İspanya Dışişleri Bakanı Laya, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, "AB dışındaki ilk ikili ziyaretimin Türkiye'ye olmasını çok memnuniyetle kabul ettim. Çünkü bu İspanya'nın dost ve müttefiği Türkiye'ye verdiği önemin işaretidir.

İspanya Dışişleri Bakanı Laya, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
27.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:24

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, "AB dışındaki ilk ikili ziyaretimin Türkiye'ye olmasını çok memnuniyetle kabul ettim. Çünkü bu İspanya'nın dost ve müttefiği Türkiye'ye verdiği önemin işaretidir." dedi.

Laya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Salgın döneminde İspanya'nın Türkiye ile diyalog halinde olduğunu kaydeden Laya, "AB dışındaki ilk ikili ziyaretimin Türkiye'ye olmasını çok memnuniyetle kabul ettim. Çünkü bu İspanya'nın dost ve müttefiği Türkiye'ye verdiği önemin işaretidir." diye konuştu.

Laya, ikili görüşmelerde birçok konunun ele alındığını, iki ülkenin ilişkilerini geliştirebilecekleri birçok alan bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede İspanya'ya verdiği desteğe de değinen Laya, "Sayın Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı mücadelenin en yüksek döneminde bize verdikleri destek için teşekkür ettik. İspanyolların tekrar ülkelerine dönmeleri için gösterdikleri destek bize gerçekten çok yardımcı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Libya'da tarafların Berlin sürecine geri dönmesini istiyoruz"

Laya, Çavuşoğlu'yla Libya konusunu da ele aldıklarını belirterek, İspanya'nın Libya'da nihai bir ateşkes talebinde bulunduğunu dile getirdi.

Libya'da siyasi anlaşma taleplerine dikkati çeken Laya, "Tarafların Libya'da Berlin sürecine geri dönmesini istiyoruz. Siyasi bir anlaşmaya varmasını istiyoruz. Bu görüşmenin sonucu olarak ben de bu mesajı başbakanıma ileteceğim. Tarafların Libya'da Berlin sürecine geri dönmesi bizim için de uygun." ifadesini kullandı.

Libya konusunda AB'nin tavrının net olduğuna dikkati çeken Laya, şöyle devam etti:

"Libya ile ilgili olarak AB'nin duruşu çok net. AB'nin ortak görüşü, siyasi ve istişare edilmiş bir kararın desteklenmesidir. Çünkü Birleşmiş Milletler (BM) içinde de bu görüşü destekledi. Biz BM'nin adımlarını da destekliyoruz. Aynı şekilde BM'nin silah ambargosuyla ilgili kararını da destekliyoruz. AB, bu kapsamda İrini Operasyonu'nu destekliyor."

Öte yandan Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz konusunda taraflarla yapıcı bir diyalog kurmayı istediğini aktaran Laya, "Bence bu özellikle güven ortamı sağlamak için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması

Laya, Çavuşoğlu ile Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmeler de yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz de İspanya olarak buranın (Ayasofya'nın) ortak bir yuva olmasını, hem Müslümanların, hem Ortodoks, hem de Katolik Hristiyanların evi olmaya devam etmesini istiyoruz. Türkiye'nin de UNESCO'nun koyduğu şartlara saygı duyacağını söylemesi bizi çok memnun etti."

AB'nin seyahat kısıtlamaları

Laya, AB'nin koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamasının "siyasi" bir karar olmadığını belirterek, "AB kararlarının tamamı epidemiyolojik kriterlere dayanmalıdır. İspanya da nitekim yapılan istişarelere bu şekilde cevap verdi. 3. ülkelerin listesini güncellerken bu görüşü savundu." dedi.

İspanya'nın her zaman Türkiye'nin epidemiyolojik verileri masaya koymasını desteklediğini belirten Laya, bu konuda gösterdiği çabalardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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